Vinicoli, vino e vicoli nel centro storico di Genova

Sette giorni, sette tappe, 7 degustazioni di vini naturali. Si può riassumere così in poche parole la 9a edizione di Vinicoli, la kermesse del vino e dei vicoli di Genova organizzzata da Rete Contatto e sponsorizzata da Velier Triple A che mette a disposizione della manifestazione alcuni dei vini distribuiti dalla società di Luca Gargano con parecchie indicazioni sulla soavità degli stessi. La manifestazione, iniziata il 19 aprile, avrà il suo culmine domenica 26 aprile con la vera e propria kermesse Vinicoli, vino e vicoli del centro storico genovese.

Quest’anno Vinicoli si è trasformata lungo un’intera settimana di attività, incontri, eventi ed esperienze da scoprire. Nei 7 giorni dell'evento i locali di Rete Contatto Genova insieme ai produttori di Velier Triple A stanno proponendo un fitto calendario di appuntamenti alla scoperta del territorio attraverso chi lo conosce, lo vive e lo tutela giorno dopo giorno, acino dopo acino.

Fino a domenica 26 aprile e lungo il percorso di Vinicoli sarà possibile fermarsi negli street food aderenti all’iniziativa e scoprire tutte le proposte pensate apposta per l’occasione: i marchi presenti sono Masetto, hamburgheria Italiana,

Pork Spot, Mescite Erbe; Romeo Viganotti; Scurreria Beer and Bagel.

Durante le degustazioni verranno presentati, descritti e assaggiati tre vini Velier Triple A, ognuno con le proprie sfumature, i suoi profumi e il suo carattere. A seguire, uno dei tre verrà proposto alla cieca, con la bottiglia coperta e i partecipanti saranno invitati a riconoscerlo tra quelli appena scoperti. Un gioco sensoriale, raffinato e divertente, che mette alla prova memoria, intuito e sensibilità, trasformando ogni sorso in una sfida affascinante. Tre vini, tre storie, tre emozioni da scoprire: dalla Borgogna alla Spagna passando per lo Jura in un assaggio guidato di tre calici: un’esperienza sensoriale unica, tra profumi, intuizione e gusto.

VINICOLI TOUR

Sabato 25 aprile 3 partenze (ore 11, 15:30 e 18) per un coinvolgente tour tra antiche osterie, traffici di porto e vigne dimenticate. Il tour conduce nel cuore del centro storico, uno dei nuclei medievali più estesi d’Europa, dove da sempre si mescolano odori, sapori, lingue e culture diverse. Passeggiando tra caruggi e piazzette, il percorso fa emergere una città viva e sorprendente: la Genova delle locande, delle soste dei marinai, delle contrattazioni, delle botti che arrivavano in una città attraversata da traffici terrestri e marittimi.

Domenica 26 aprile vino e caruggi

Come da tradizione la domenica chiude l’evento con la classica manifestazione itinerante attraverso i vicoli genovesi. Nel cuore della città vecchia del capoluogo ligure i partecipanti troveranno sette tappe e sette locali che animeranno la nota kermesse enologica andando a disegnare un percorso spumeggiante attraverso i tanti scorci spettacolari che Genova naturalmente offre.

La partenza, quest’anno, avverrà nella splendida cornice di Piazza San Lorenzo. Una volta ritirato il kit di partecipazione, che comprende la card degustazioni, il bicchiere ufficiale e la tasca per portarlo in giro inizia Vinicoli.

La prima tappa è frizzante da Öosteria il Balcone, in Salita Pollaiuoli, si passa poi da piazza delle Erbe per brindare con La Compagnia del 28 Erbe e arrivare in via San Bernardo dall'Orso Public House con un assaggio beverino e tropicale. Poi tutti da Kowalski per una degustazione impetuosa e finalmente in via Chiabrera Ai Troeggi per un profumatissimo assaggio di primavera.

Ridiscendendo, verso Cantine Camilla per un vino sincero tutto-beva e infine, un breve tragitto per chiudere il percorso in piazza Cinque Lampadi dove Manin Vino ospite di Tazze Pazze verserà l’ultimo sorso, il più intenso e profondo.

Un percorso crescente attraverso il quale, grazie all’enologia naturale, si scopriranno i sapori d’Italia dalla Lombardia alla Liguria, passando dal Friuli attraversando il Piemonte, la Toscana fino ad arrivare in Slovenia. Un viaggio lungo sette calici rimanendo in centro storico.

Ad ogni tappa in ordine di degustazione, come sempre, sarà raccontato un vino naturale diverso marchiato Velier Triple A versato direttamente dai vignaioli, ospiti d’eccezione della manifestazione. In accompagnamento ad ogni calice sarà servito un piccolo appetizer per poter completare Vinicoli con tranquillità e sazietà.