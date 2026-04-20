Terre Cevico, soddisfatti di Vinitaly

Identità, vitigni autoctoni, tradizione, filiera vitivinicola tutta interna, grande attenzione ai cambiamenti dei consumi e alla ricerca di sostenibilità dei processi: sono i tratti distintivi di Terre Cevico che così si è presentato a Vinitaly in una grande area dove erano presenti le reti commerciali Italia ed estero, e le tre aziende controllate (Medici Ermete, Cantine Giacomo Montresor e la trentina Orion Wines).

“Per noi Vinitaly si conferma ancora una volta come un momento chiave per incontrare gli operatori da tanti mercati e considerare in modo diretto la loro evoluzione", spiega Paolo Galassi, direttore generale Terre Cevico. "Alto sia il livello che la qualità dei buyers presenti nei nostri spazi espositivi. Abbiamo constatato anche la presenza di operatori più giovani e da paesi emergenti, con ottimismo e curiosità. 150 incontri con partner commerciali provenienti da circa 70 Paesi e oltre 60 gli incontri con i distributori italiani del canale Horeca. Un fronte ampio ed importante che ci ha consentito di ospitare circa il 75% dei Paesi in cui oggi siamo presenti come gruppo, oltre all’Italia nei canali della Grande distribuzione e Horeca”.

"L’incontro con il commissario Europeo Christophe Hansen è stata l’occasione per ricordare il valore del tema vino per l’economia italiana, per la viticoltura a 360 gradi, di pianura e di collina", ha detto da parte sua Franco Donati, presidente Terre Cevico. "Abbiamo voluto ribadire che le azioni politiche definite nel pacchetto vino devono andare nella direzione del sostegno e del rilancio, della rappresentatività di tutti i territori e devono essere costruttive, mai demolitorie di una cultura, quella vitivinicola, che ci caratterizza da millenni”.

Spumanti e vini dalla beva facile sono stati presentati insieme ad i vini classici da sempre presenti nel catalogo Terre Cevico. Nei giorni di Vinitaly, l’esperienza Terre Cevico in tema di sostenibilità energetica, è stata protagonista con la partecipazione dell’ingegner Luca Frulli – Energy Manager di Terre Cevico - nella tavola rotonda organizzata da Enea in occasione della presentazione della Guida nazionale per l’efficientamento energetico delle aziende vitivinicole.