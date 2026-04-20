“Mieli dei Parchi della Liguria”, 88 premiati

Un patrimonio di biodiversità, qualità e tradizione che trova negli apicoltori liguri i suoi più autentici custodi. A Sassello, in provincia di Savona, presso la Casa del Parco del Beigua, si è svolta la premiazione del concorso “Mieli dei Parchi della Liguria”, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana.

"Questo appuntamento - dichiara l’assessore Piana - valorizza un prodotto di eccellenza, ma anche il lavoro quotidiano, appassionato e fondamentale dei nostri apicoltori. I numeri di questa edizione parlano chiaro: ben 88 mieli premiati rappresentano uno straordinario mosaico di biodiversità, identità territoriale e qualità produttiva. Ogni vasetto racconta una storia fatta di stagioni, fioriture e competenze”.

Regione Liguria continua a sostenere concretamente il comparto, continua Piana: “con il bando OCM miele 2025/2026, dotato di oltre 222 mila euro, abbiamo finanziato numerosi interventi: sono attualmente in corso 30 corsi e seminari completamente finanziati e 53 incontri di assistenza tecnica. Abbiamo sostenuto anche gli investimenti con 569 arnie, oltre 1.000 sciami, 67 api regine e più di 200 attrezzature per apiari e laboratori.

"Particolare attenzione è stata riservata anche alle criticità emergenti - prosegue l'asssessore- Abbiamo finanziato 65 dispositivi ‘Arpa’ per il contrasto alla vespa velutina, strumenti innovativi fondamentali per la difesa degli alveari. Si tratta di azioni concrete che rafforzano la resilienza del settore e testimoniano la volontà della Regione di accompagnare gli apicoltori nelle sfide ambientali e produttive. I fondi saranno erogati entro metà ottobre e, entro fine giugno, pubblicheremo il nuovo bando per l’annualità 2026/2027, con una dotazione superiore ai 200 mila euro”

Infine, Piana ha evidenziato il ruolo dei Parchi liguri: “queste misure si affiancano alle tante iniziative promosse dai nostri Parchi, come dimostra l’impegno del Parco del Beigua, dalla difesa degli alveari alla didattica, fino a nuove esperienze come l’ ‘apibenessere’. A tutti gli apicoltori premiati va il nostro plauso: il vostro lavoro è un presidio di biodiversità, qualità e tradizione”.

Nell'occasione Regione Liguria ha citato alcuni attori del settore impegnati nell'attività: “Ringrazio - ha detto Piana - il presidente del Parco del Beigua Daniele Buschiazzo per l’organizzazione dell’edizione 2025 del concorso, il sindaco di Sassello Gian Marco Scasso, il presidente di Federparchi Liguria Roberto Costa, i rappresentanti delle associazioni ALPAMIELE Andrea Casaretto e APILIGURIA Alberto Tognoni, oltre a tutti i relatori e agli operatori del settore apistico".



