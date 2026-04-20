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Xenia Hotellerie, EnVent conferna giudizio positivo
Rating outperform e target price a 5,55 euro per azione
Giudizio positivo per Xenia Hotellerie Solution, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero. EnVent, ha confermato il ratign Outperform e il target price a 5,55 euro per azione, che implica un potenziale upside del 91% rispetto al prezzo di chiusura del 15 aprile.Il giudizio arriva dopo i risultati d...
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EFA News - European Food Agency
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