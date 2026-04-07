Xenia Hotellerie accelera sul piano industriale

Ricavi 2025 pari a 72 milioni di euro, in crescita del 26% rispetto al 2024, risultato netto negativo per circa 2,6 milioni, con un ebitda compresso a circa 800 mila euro. Sono questi i tre dati principali del 2025 di Xenia Hôtellerie Solution, società specializzata nella gestione di strutture ricettive e nella fornitura di soluzioni tecnologiche e operative per il mercato turistico quotata su Euronext G...