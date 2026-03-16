Xenia Hotellerie solution gira La Ruota

Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit quotata su Euronext Growth Milan, hospitality company con servizi di accommodation, tour operator incoming e la propria catena alberghiera Phi Hotels, comunica oggi di aver sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del ramo d'azienda Hotel La Ruota 4 stelle di Pianfei (CN) e per un contratto rent to buy per la componente immobiliare.

La struttura è un albergo con 65 camere, dotato di sale meeting, ristorante e piscina. La location, situata a pochi chilometri da Prato Nevoso e dal confine con la Francia, consentirà al gruppo Phi Hotels di potenziare la propria presenza sia in Piemonte che a livello nazionale, con un posizionamento qualitativo tra i più elevati del mercato, rivolgendosi a un mix equilibrato di clientela leisure e corporate.

L'operazione ha un valore complessivo di 3 milioni di euro, inclusivi del prezzo di acquisto del Ramo d'Azienda e del corrispettivo del Rent To Buy immobiliare. Non saranno acquisite passività. Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il 30 aprile 2026, con efficacia operativa al 1° settembre 2026, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive usuali per operazioni di questa natura. La società ha finanziato l'operazione interamente con fondi già presenti nelle proprie disponibilità, senza ricorso a nuova leva finanziaria.

La società target ha realizzato ricavi, sulla base dell'ultimo bilancio disponibile, pari a circa 1,3 milioni di euro, con un ebitda di circa 130 mila euro (margine ~10%), in linea con i parametri delle strutture alberghiere di posizionamento premium già presenti nel portafoglio Phi Hotels.

Contesto strategico

Questa acquisizione, la seconda del 2026, dopo quella relativa al Resort “Alla Corte delle Terme” di Viterbo già comunicata al mercato nelle scorse settimane, si inserisce nella strategia di crescita e consolidamento del brand Phi Hotels prevista nel Piano Industriale 2025–2028, riconfermato nell'Investor & Industry Forum del 30 gennaio 2026. Con questa operazione, il portafoglio alberghiero del gruppo Phi Hotels sale a 19 strutture, avvicinando l'obiettivo delle 25 strutture previsto dal Piano Industriale.

L'acquisizione rafforza il posizionamento del Gruppo nelle destinazioni più interessanti della provincia italiana e incrementa la diversificazione geografica e di offerta del portafoglio.

I principali elementi strategici dell'operazione sono:

ampliamento del portafoglio Phi Hotels con 65 nuove camere, sale meeting e punto di ristorazione;

rafforzamento della presenza in Piemonte, con una struttura di buon posizionamento qualitativo a vocazione mista leisure/corporate;

ottimizzazione e sinergie con le altre strutture del Gruppo nell’area;

posizione di grande interesse, prossimità con il comprensorio sciistico di Prato Nevoso e con il confine francese: accesso a flussi di clientela nazionale e internazionale, in linea con la strategia di destagionalizzazione avviata nel 2025;

contributo atteso ai ricavi e alla marginalità del Gruppo a partire dalla stagione 2026/2027.

"Questa operazione - spiega Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia Hotellerie Solutions - conferma la traiettoria del nostro Piano Industriale 2025–2028 e ottimizza la nostra proposta di ospitalità in Piemonte. Con ulteriori 65 camere, sale meeting e un nuovo punto di ristorazione, miglioriamo sia la qualità dell'offerta che le prospettive di ricavi e marginalità, avvicinandoci agli obiettivi di fine Piano. La proprietà della struttura, la famiglia Rosso, ha fatto un lavoro eccellente in questi anni e questo ci consente di avere un ottimo punto di partenza".

Aggiungono Davide Rosso e Monica Rosso, amministratori della Immobiliare Pianfei S.r.l., e Silvana Giuliano, rappresentanti della famiglia proprietaria: "la nostra famiglia ha costruito, avviato e reso l'Hotel La Ruota un punto di riferimento nella nostra area. Riteniamo che oggi un brand e un gruppo come Phi Hotels e Xenia sapranno far crescere il nostro progetto originario, voluto e creato dal nostro papà Emilio, dando anche continuità alle relazioni e ai rapporti con i nostri affezionati Collaboratori e Clienti a cui va il nostro grazie".

Xenia, inoltre, informa che è stato completato il closing dell'acquisizione del ramo d'azienda relativo al Resort "Alla Corte delle Terme" di Viterbo e della relativa locazione immobiliare, già anticipat il 27 febbraio 2026 (leggi notizia EFA News). Dal prossimo 18 marzo 2026, data di efficacia, Xenia, con il proprio brand Phi Hotels, inizierà l’attività all’interno della struttura che prenderà il nome di Phi Hotel Corte delle Terme.



