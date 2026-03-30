Xenia compra Mare20

Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit, hospitality company con servizi di accommodation, Tour Operator Incoming e catena alberghiera Phi Hotels con azioni negoziate su Euronext Growth Milan, comunica la sottoscrizione dell’accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di MARE20 S.r.l.

MARE20 S.r.l., primaria società del settore con sede a Milano, è stata fondata da Stefano Redaelli e Marisa Descalzo: è considerata punto di riferimento per la cura e personalizzazione degli eventi e dei viaggi e per la capacità di creare “esperienze” con luoghi unici e insoliti, food ricercato, e creando relazioni con i territori.

L’operazione, spiega la nota ufficiale, "rappresenta un ulteriore passo nell’esecuzione del Piano Industriale 2025-2028 e nel rafforzamento della piattaforma industriale della società". L’operazione "contribuisce all’ulteriore crescita della scala operativa del Gruppo, elemento chiave per la generazione di marginalità".

Sulla base delle previsioni degli amministratori, MARE20 prevede di chiudere il bilancio 2025 con ricavi di circa € 4,3 milioni e con una posizione finanziaria netta positiva di circa 500 mila euro. Sulla base dell’ultimo bilancio depositato al 31 dicembre 2024 risultano € 5,4 milioni di fatturato e una posizione finanziaria netta positiva di 400 mila euro.

L’investimento, prosegue la nota, "è previsto in circa € 1,2 milioni, sostenuto interamente con risorse proprie della società, senza ricorso a nuovo indebitamento". Il closing è previsto entro giugno 2026, subordinatamente alle sospensive di prassi per tali operazioni.

Con l’acquisizione di MARE20 S.r.l., Incoming e MICE (Meeting, Incentive Travel, Convention & Event), che vanta un portafoglio clienti di primario standing, "Xenia integra strategicamente un ulteriore operatore nella propria linea di business accommodation coerentemente con le previsioni del proprio Piano Industriale 2025-2028, ampliando ulteriormente la propria presenza nei segmenti a maggior valore aggiunto dell’accommodation MICE e Incoming e rafforzando la capacità di generare ricavi ricorrenti e relazioni commerciali di lungo periodo".

I soci fondatori e lo staff di MARE20 resteranno nelle attività operative, assicurando la continuità delle relazioni con la clientela e la preservazione del know-how. Si prevede che entro la fine del 2026, MARE20 S.r.l. sarà incorporata da Xenia sviluppando la valorizzazione dei suoi segmenti di business nel panorama italiano dell’Incoming e del MICE conservando il brand “MARE20 by Xenia”.

“Con MARE20 - sottolinea Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia S.p.a. - proseguiamo nell’esecuzione del nostro Piano Industriale rafforzando la componente incoming e integrando competenze che ci consentono di ampliare ulteriormente la nostra base di ricavi e la qualità delle relazioni commerciali della nostra linea di business accommodation. L’operazione conferma la traiettoria del Piano Industriale integrando realtà coerenti con il proprio modello di crescita. MARE20 è una realtà riconosciuta e molto ben gestita dai soci fondatori e dal loro gruppo e rappresenta un’integrazione strategica e di valore che si aggiunge a quella di Herop da poco annunciata. Herop, come società tecnologica basata su AI, e MARE20, come operatore specializzato nell’Accommodation MICE e Incoming, rafforzano la piattaforma industriale che Xenia ha realizzato e che ora dovrà consolidarsi oltre che continuare a crescere”.

Aggiungono Stefano Redaelli e Marisa Descalzo, fondatori della società: “il panorama internazionale, soprattutto il settore MICE, oltre alle città d’arte e ai rinomati luoghi turistici italiani, deve ancora scoprire le infinite eccellenze della “provincia” italiana e dei “luoghi segreti” del nostro Paese. Questo sarà uno dei principali goal della MARE20 by Xenia”.