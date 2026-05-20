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Xenia chiude l'operazione Mare20
Acquisito il 100% del capitale sociale della società milanese
Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit, hospitality company con servizi di accommodation, tour operator incoming e catena alberghiera Phi Hotels con azioni negoziate su Euronext Growth Milan comunica di aver perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di MARE20 S.r.l., "dando esecuzione a quanto comunicato al mercato lo scorso 30 marzo" (leggi notizia EFA News).MARE20, con sed...
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EFA News - European Food Agency
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