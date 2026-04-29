Xenia hotel in crescita conferma Ercolino Ranieri ad

Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. società benefit quotata su Euronext Growth Milan, hospitality company con servizi di Accommodation, Tour Operator Incoming e catena alberghiera Phi Hotels comunica che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e ha provveduto al rinnovo degli organi sociali in scadenza.

Il 2025 è stato per Xenia un anno di accelerazione strategica: i ricavi consolidati hanno raggiunto circa € 72 milioni, con una crescita del 26% rispetto ai € 57 milioni del 2024. Il portafoglio alberghiero Phi Hotels è passato da 10 a 17 strutture nel corso dell'esercizio, con il completamento di importanti acquisizioni che hanno introdotto nel perimetro di consolidamento sette alberghi e un tour operator incoming internazionale.

Il bilancio registra una perdita netta di € 2,6 milioni e un ebitda di € 0,8 milioni. Il risultato riflette prevalentemente un disallineamento temporale tra costi sostenuti e ricavi attesi, riconducibile in via principale al timing delle acquisizioni, le più significative completate a fine ottobre 2025, a stagione turistica ormai conclusa, e, più in generale, a una fase di crescita per linee esterne particolarmente intensa.

Nel corso dell'esercizio, la Società ha sostenuto costi di integrazione, preparazione operativa e sviluppo commerciale che troveranno piena espressione economica a partire dall'esercizio 2026. La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2025 è pari a circa €17 milioni

Nel corso dell'Assemblea è stata altresì approvata la copertura della perdita d'esercizio mediante utilizzo delle riserve disponibili per circa il 67% e con un riporto a nuovo per la parte residua.

Con l'approvazione del bilancio 2025, l'Assemblea ha preso atto altresì della Relazione di Impatto prevista dalla L. 208/2015 in relazione al perseguimento delle finalità di beneficio comune.

L'Assemblea, essendo giunto a naturale scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio 2025, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi e, dunque, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2028.

L'Assemblea ha confermato in 10 il numero dei componenti del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione è così composto: