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Germania importa vino italiano per oltre 1,1 miliardi
Il made in Italy del vino si piazza al secondo posto dietro gli Stati Uniti
Le importazioni di vino italiano in Germania nel 2025 hanno toccato quota 1,1 miliardi di euro, con una crescita dell’8,8% rispetto al 2024, rappresentando il 41% del totale del vino importato dal Paese. Un risultato che consolida il ruolo della Germania come uno dei principali mercati di sbocco per il vino italiano, secondo solo agli Stati Uniti. Lo sottolinea Ice Italia, l'Istituo per il commercio e...
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EFA News - European Food Agency
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