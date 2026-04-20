Logistica. Comitato d'indirizzo della Zls La Spezia

Si è insediato questa mattina, nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, il Comitato di indirizzo della Zona Logistica Semplificata Porto e Retroporto della Spezia. Il perimetro include i territori liguri di Arcola, Follo, La Spezia, Santo Stefano Magra, Sarzana e Vezzano Ligure, insieme ai nodi logistici emiliani di Parma, Noceto, Medesano, Fidenza e Fontevivo.

“Una giornata importante che segna l’avvio ufficiale di un percorso che consentirà alle imprese che operano da e per il porto spezzino di accedere a uno straordinario strumento di agevolazione fiscale e di semplificazione amministrativa”, comunica l’assessore regionale allo Sviluppo economico della Regione Liguria Alessio Piana, che ha presieduto i lavori in qualità di presidente del comitato.

Alcuni Comuni, tra cui Vezzano Ligure e Fontevivo, hanno espresso la necessità di riperimetrare parte del territorio a loro concessa. Da qui, la condivisione di procedere a una prima rimodulazione della ZLS, che oggi conta 489 ettari tra Liguria ed Emilia-Romagna.

“Il via libera alla ZLS spezzina rappresenta una svolta molto importante, nella direzione della crescita e dello sviluppo - dichiara l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone - Questo strumento garantirà una maggiore competitività alle imprese e influirà positivamente anche sull’attrattività del territorio e di tutte le zone retroportuali che hanno la possibilità di cogliere una grande occasione di crescita”.Durante l’incontro, oltre al regolamento interno e gli indirizzi per la costituzione della struttura tecnica di supporto, è stato presentato e approvato il logo “ZLS Spezia”.

“Quello odierno è un passo importante - spiega il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Bruno Pisano - La ZLS rappresenta un’opportunità straordinaria per la valorizzazione del sistema portuale e retroportuale inteso come area vasta. Abbiamo trovato piena condivisione da parte di tutti gli attori coinvolti e questo è il migliore degli auspici per concretizzare un percorso che per il nostro territorio ha aspettative altissime”.