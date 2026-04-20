Nutella: 62 anni e non sentirli
Il primo vasetto uscì dallo stabilimento di Alba nel 1964
Nutella celebra 62 anni di storia, confermandosi non solo come uno dei marchi più amati di sempre, ma come un vero e proprio love brand e una icona culturale capace di attraversare epoche, linguaggi e generazioni. Era infatti il 1964 quando il primo vasetto usciva dallo stabilimento di Alba, dando inizio a un percorso destinato a diventare parte dell’immaginario collettivo, in Italia e nel mondo.
Nata dall’intuizione di Michele Ferrero, evoluzione della Supercrema del dopoguerra, Nutella ha saputo costruire nel tempo un legame profondo con i propri Lovers, entrando nei momenti quotidiani e trasformandoli in rituali condivisi. Dalla storica presenza a Carosello alle campagne più recenti, il brand ha raccontato l’evoluzione della società mantenendo intatta la propria capacità di parlare al cuore delle persone.
Oggi Nutella è una presenza globale: prodotta in 11 stabilimenti Ferrero, con maestranze provenienti da 97 nazioni, è distribuita in circa 170 Paesi e raggiunge una produzione annua di circa 500mila tonnellate. Numeri che raccontano la dimensione internazionale del brand, ma che non ne esauriscono il valore simbolico: Nutella è un fenomeno culturale, capace di ispirare libri, mostre – come quella ospitata al Maxxi di Roma – e momenti di condivisione globale come il World Nutella Day.
Un’icona che continua a evolversi e a sorprendere, mantenendo intatta la propria rilevanza anche nei contesti più inaspettati. Si pensi a quanto avvenuto lo scorso 6 aprile, quando durante la missione Artemis II un barattolo di Nutella è apparso in diretta mentre fluttuava in assenza di gravità all’interno della capsula Orion (leggi notizia EFA News). A 62 anni dalla nascita, dunque, Nutella continua a diffondere un linguaggio universale di piacere, memoria e condivisione.
EFA News - European Food Agency