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CLARA MOSCHINI

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Acea ha perfezionato l'acquisto di Aquanexa

Closing per l'operazione da 205 milioni di euro

Acea comunica di aver perfezionato, attraverso la controllata a.Quantum, l’acquisizione di Aquanexa messa in vendita da Algebris Investments a dicembre 2025 (leggi notizia EFA News). Il valore economico dell’operazione in termini di Enterprise Value per il 100% di Aquanexa, con riferimento al perimetro attuale, è pari a circa 205 milioni di Euro. L’ebitda pro-forma consolidato della società acquisi...

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EFA News - European Food Agency
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