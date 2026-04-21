Granarolo: cambio al vertice, Stanislao Fabbrino nuovo presidente

Si è riunita questa mattina a Bologna l’assemblea ordinaria dei Soci presieduta dal presidente Gianpiero Calzolari che ha approvato il bilancio d’esercizio 2025. Al termine dell’assemblea sono divenute effettive le dimissioni del presidente Calzolari e si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha nominato nuovo presidente Granarolo Stanislao Giuseppe Fabbrino.

Il presidente uscente Gianpiero Calzolari, che ha condiviso con i soci la decisione di favorire il passaggio generazionale al compimento dei 70 anni dopo avere guidato Granarolo S.p.A. dal 2009 ad oggi, ricoprendo altresì il ruolo di presidente della Cooperativa Granlatte dal 2007 al 2023, ha deciso di rimettere le deleghe dopo 17 anni di mandato

“Sono stati anni di grande impegno su tutti i fronti, abbiamo messo al centro l’innovazione e l’internazionalizzazione senza mai dimenticare l’attenzione che le imprese responsabili devono dedicare al territorio e alla propria comunità. Ringrazio molto tutta la Direzione e i consiglieri che si sono avvicendati in questi lustri, il middle management e tutti i dipendenti. In questi quasi 20 anni di lavoro siamo cresciuti tanto perché abbiamo avuto il coraggio imprenditoriale di farlo. Sono orgoglioso di aver fatto parte della famiglia Granarolo”, commenta Gianpiero Calzolari, Presidente uscente di Granarolo S.p.A. “Con la nomina di Fabbrino, il Gruppo conferma la consapevolezza del ruolo di protagonista del food del paese”.

Stanislao Giuseppe Fabbrino, ingegnere con un Mba e una lunga esperienza nelle operations, è dal 2011 a tutt’oggi presidente e amministratore delegato di Fruttagel, una Società Cooperativa Agricola nata nel 1994, costituita da cooperative agricole e agro-industriali emiliano-romagnole e molisane. Da maggio 2022 è amministratore delegato e DG di Deco Industrie, industria cooperativa che opera nel mercato del largo consumo confezionato con più di 70 anni di storia. E’ consigliere di Amministrazione di Granarolo e Consigliere di Amministrazione Granlatte.

Nell’assumere le deleghe, il neopresidente Stanislao Giuseppe Fabbrino ha dichiarato: "Ringrazio il Consiglio di Amministrazione e il presidente Calzolari per la fiducia riposta. I quasi 20 anni di presidenza Calzolari hanno trasformato Granarolo facendone un’azienda che rappresenta il nostro miglior Made in Italy, apprezzata in Italia e all’estero. È per me un onore ricoprire un ruolo di grande responsabilità e impegno per le sfide che abbiamo davanti. Creare valore garantendo sostenibilità economica, ambientale e sociale nel tempo è l’obiettivo che un grande Gruppo come Granarolo perseguirà con determinazione nei prossimi anni”.

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