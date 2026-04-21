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Versilfood: nuovo polo produttivo Camaiore
Linee automatizzate, maggiore capacità produttiva, innovazione e sostenibilità
Prendono oggi il via i lavori di ampliamento del polo produttivo di Versilfungo S.p.A/Versilfood a Camaiore: un intervento strategico con cui l’azienda punta a rafforzare la propria capacità industriale e ad accompagnare una nuova fase di crescita. Specializzata nella selezione, lavorazione e confezionamento di funghi, frutti e ortaggi, Versilfood che quest’anno festeggia il quarantennale di attività, ha co...
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EFA News - European Food Agency
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