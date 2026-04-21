Versilfood: nuovo polo produttivo Camaiore

Prendono oggi il via i lavori di ampliamento del polo produttivo di Versilfungo S.p.A/Versilfood a Camaiore: un intervento strategico con cui l’azienda punta a rafforzare la propria capacità industriale e ad accompagnare una nuova fase di crescita. Specializzata nella selezione, lavorazione e confezionamento di funghi, frutti e ortaggi, Versilfood che quest’anno festeggia il quarantennale di attività, ha co...