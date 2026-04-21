Macfrut/4. Primo giorno ricco di eventi

Inizio decisamente maiuscolo per Macfrut, fiera internazionale della filiera dell’ortofrutta, al via nella prima giornata (martedì 21 aprile) sotto i migliori auspici. Inaugurata dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida (vedi articolo EFA News) i padiglioni del Rimini Expo Centre hanno registrato un’intensa affluenza sin dal primo mattino, per proseguire anche nel corso del pomeriggio. Tanti gli eventi nel primo giorno di fiera, tra momenti istituzionali con l’inaugurazione degli stand di Repubblica Dominicana e Perù, insieme a numerosi focus a partire da Mango e Avocado, prodotti simbolo di Macfrut 2026, al centro dell’attenzione in due eventi ospitati nella Mango Avocado Arena.

Mango & Avocado Next: tecnologie emergenti per nuovi prodotti ad alta qualità

Dalle proprietà nutritive e salutistiche di mango e avocado fino alle innovazioni tecnologiche e le applicazioni industriali del prodotto trasformato. Sono alcuni degli aspetti tecnici affrontati nel corso dell’incontro nel primo evento dedicato ai due frutti tropicali. Nel workshop, moderato da Pietro Rocculi del Ciri (Centro ricerca Agroalimentare) dell'Università di Bologna, Arrigo Cicero, professore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'università di Bologna, si è soffermato su alcuni studi internazionali in merito ai benefici dei due frutti sulla salute dell'uomo concludendo come mango e avocado possano avere un impatto positivo sul metabolismo di glucidi, lipidi ed altri marcatori di rischio cardiovascolare.

Junior Bernardo Molina Hernandez del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Università di Bologna, ha incentrato il suo intervento sulle tecnologie emergenti per valorizzare al meglio mango e avocado trasformati.

Silvia Grasselli, Head of Process Technology HOM di GEA Group, ha spiegato le tecnologie avanzate nel processo di omogeneizzazione ad alta pressione di mango e avocado che consentono di migliorare la qualità generale del prodotto finale trasformato, che riguarda anche succhi, concentrati e altre tipologie di bevande.

Infine, Stefano Concari, direttore generale di Tropical Food, ha illustrato le tecnologie per l'industria presenti nel settore attraverso le linee di lavorazione del mango e dell'avocado e i diversi processi che vengono utilizzati per trattarli e trasformarli in modo efficiente.

Focus Mango: Market & Production

Il mercato mondiale del mango è esploso negli ultimi anni: nonostante ciò il frutto tropicale ha ancora ampie potenzialità per crescere ulteriormente. Il frutto tropicale è stato al centro di un evento organizzato da Omnibus Comunicazione nella Mango Avocado Arena che ha posto l’attenzione su market e produzione.

Philippe Binard, direttore generale di Freshfel Europe, ha analizzato lo scenario produttivo e commerciale globale del mango ricordando come oggi la produzione nel mondo superi 60 milioni di tonnellate, con un aumento del 50% rispetto a 15 anni fa. Nello stesso periodo le esportazioni sono passate da 1,5 milioni di tonnellate a 2,2 milioni di tonnellate (+45%). Sebbene l’India sia il primo produttore (26 milioni di tonnellate, pari al 43% totale ma con un export ancora molto limitato) il principale esportatore è il Messico con oltre 450 mila tons. Per l'Europa, tuttavia, un ruolo centrale è rappresentato dal Brasile che invia nel Vecchio Continente l'80% delle oltre 265 mila tons esportate. Binard ha ricordato come le importazioni europee di mango siano in costante crescita (+110% negli ultimi 15 anni e un aumento di 233 mila tons, raggiungendo 444.500 tons nel 2025). Il boom si è momentaneamente interrotto nel 2024 a causa di eventi climatici disastrosi come El Niño in Perù, che ha visto dimezzato l'export peruviano in Europa. Per il delegato di Freshfel le sfide da affrontare riguardano, oltre al posizionamento sul mercato del prodotto e altri fattori, proprio i cambiamenti climatici in atto, le incertezze dal punto di vista logistico con un aumento dei costi sia per il trasporto marittimo che aereo, anche a causa degli scenari geopolitici internazionali. Centrale anche il tema dei consumi, che in Europa possono essere aumentati ulteriormente generando un maggior tasso di penetrazione con un innalzamento del livello qualitativo.

Inaugurato stand Repubblica Dominicana e Perù

Il presidente di Macfrut Patrizio Neri insieme alle autorità dello stato centroamericano ha inaugurato, lo stand della Repubblica Dominicana. Nell’occasione è intervenuta la Viceministra dello Sviluppo Agroindustriale Anibelca Mena: “Siamo un Paese che non solo produce, ma ha una storia dietro tutti i suoi prodotti e le sue coltivazioni. Ogni prodotto che oggi portiamo qui è un marchio-Paese, ossia rappresenta ciò che noi produciamo come nazione. Abbiamo l’avocado, il mango, la banana, e produciamo affinché gli altri Paesi possano vedere ciò che è realmente la Repubblica Dominicana”.

Nel corso della giornata anche il taglio del nastro dello stand del Perù. Come ha sottolineato Manuel Cacho-Sousa, Ambasciatore Perù, “A Macfrut vorremmo trovare aziende importatrici o canali di distribuzione interessati ad acquistare direttamente dai piccoli produttori peruviani di mango e avocado. La nostra economia, infatti, si basa su piccole cooperative agricole e su associazioni di produttori composte da circa 100 famiglie”.