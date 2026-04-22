Le crisi rimodellano il settore ittico europeo

Per molti europei, il pesce è un pasto in casa, una bella cena al ristorante in un'occasione speciale, la star del pranzo della domenica. Ma dietro tutto questo si cela un sistema complesso che negli ultimi anni è stato sottoposto a forti pressioni. Un nuovo rapporto dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti ittici e dell'acquacoltura (Eumofa) intitolato "Navigare nell'incertezza: costruire u...