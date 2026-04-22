Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Cantine Banfi, bilancio di sostenibilità (in tempo di guerre)
Il 2025 ha rappresentato per l'azienda di Montalcino un anno di transizione e consolidamento
In occasione della Giornata Mondiale della Terra che si celebra oggi 22 aprile, cantine Banfi annuncia la pubblicazione del proprio Bilancio di Sostenibilità 2025, "a testimonianza dell’impegno concreto dell’azienda verso un modello di sviluppo responsabile, capace di generare valore nel lungo periodo per l’impresa e per tutti gli stakeholder". La nuova edizione del bilancio, l’undicesima, "nasce in...
Fc - 59389
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency