Citterio a Tuttofood per rafforzare il brand

Citterio conferma la propria partecipazione a Tuttofood 2026, uno degli appuntamenti più strategici per il settore agroalimentare a livello nazionale e internazionale, in programma a Rho Fiera Milano dall’11 al 14 maggio. Una vetrina privilegiata in cui convergono tradizione, innovazione, qualità e trend globali, valori che Citterio abbraccia da sempre e che guidano la sua presenza in fiera, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del brand in Italia e all’estero e cogliere nuove opportunità di sviluppo e collaborazione con buyer provenienti da tutto il mondo.

Per l’edizione 2026, Citterio sarà presente al Padiglione 3 - Stand A01 con uno spazio espositivo rinnovato e ampliato, sviluppato su una superficie di 135 mq, caratterizzato da un allestimento dal forte impatto visivo e progettato per offrire un’esperienza ancora più immersiva e rappresentativa del brand. Lo stand sarà il punto di incontro tra il patrimonio storico dell’azienda e il suo percorso evolutivo, con un racconto che affianca ai prodotti simbolo della tradizione le più recenti innovazioni, nate da un’attenta analisi del mercato e da attività di ricerca dedicate.

A questa presenza si affiancherà, per la prima volta, anche quella all’interno dello spazio espositivo del Consorzio Italia del Gusto, di cui Citterio è entrata a far parte da quest’anno. In quest’area, comprensiva anche di una zona ristorante, saranno presenti anche i prodotti Citterio. Sicuramente una partecipazione che permette di rafforzare il legame con i valori di italianità, innovazione ed eccellenza condivisi con il Consorzio.

Nel corso della manifestazione, l’azienda presenterà le novità che accompagneranno il 2026 e condividerà la propria visione strategica, sempre più orientata a interpretare l’evoluzione dei consumi e a consolidare il proprio ruolo di riferimento nel panorama della salumeria italiana nel mondo.

Fondata nel 1878, Citterio è una storica azienda familiare italiana attiva da sei generazioni nel settore della salumeria. In quasi 150 anni di storia ha saputo coniugare tradizione e innovazione, affermandosi come uno dei principali rappresentanti dell’eccellenza della salumeria italiana nel mondo. Presente in oltre 50 Paesi, è uno dei maggiori esportatori del settore, con 9 stabilimenti in Italia e 2 negli Stati Uniti. Citterio è leader in Italia negli affettati confezionati a peso imposto e continua a investire in qualità, innovazione e sostenibilità.