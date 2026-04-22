Allpossibledaiquiris... più uno

La gamma di daiquiri d’eccellenza in bottiglia Allpossibledaiquiris, che mette il distillato di alta qualità al centro, si arricchisce di una quinta espressione: Esprit Daiquiri, realizzato con L'Esprit Bio della Distillerie Neisson, rhum agricole biologico della Martinica imbottigliato alla gradazione naturale di distillazione. La gamma è oggi distribuita in cinque paesi europei, tra cui l'Italia dove si occupa della distribuzione la genovese Velier di Luca Gargano.

C'è un principio molto semplice alla base di Allpossibledaiquiris: in un cocktail, il vero protagonista è sempre il distillato. Da questo assunto, apparentemente ovvio ma raramente applicato con coerenza nel mondo dei ready-to-drink, nasce un progetto che negli ultimi anni ha costruito una propria identità nel panorama internazionale della miscelazione di qualità.

La gamma è prodotta da un laboratorio all'avanguardia con metodi rigorosi e ricette perfettamente bilanciate: rum, succo di lime siciliano IGP biologico, sciroppo di zucchero di canna biologico, acqua di diluizione. Ciò che cambia in ogni espressione è il rum, e con esso di conseguenza tutto il resto: il profilo aromatico, le proporzioni, la diluizione, l'identità sensoriale del cocktail finito.

Un catalogo di terroir

Le referenze della gamma sono costruite attorno ad alcuni dei distillati di canna da zucchero più identitari e artigianali al mondo. Distillerie che non condividono soltanto l'artigianalità, ma qualcosa di più specifico: tutte lavorano con fermentazioni spontanee e alambicchi tradizionali, tutti i loro prodotti esprimono in modo diretto il terroir di provenienza.

#thewilddaiquiri è realizzato con il Clairin Communal di Haiti, prodotto da canna biologica coltivata in terroir selvaggi, fermentato spontaneamente e distillato con piccoli alambicchi a fuoco di legna. #thefunkydaiquiri utilizza il Rum Fire di Hampden Estate, dalla regione giamaicana di Trelawny: fermentazione selvaggia, doppia distillazione, un profilo intenso e ricco di esteri che ha reso questa distilleria leggendaria tra gli appassionati.

#thelostdaiquiri è costruito attorno al Rivers Rum di Grenada, distillato in una delle ultime distillerie al mondo alimentate da un mulino ad acqua, senza elettricità, con tecniche di fermentazione ormai quasi scomparse. #theoaxacadaiquiri ha allargato la prospettiva geografica verso il Messico, con il Paranubes, aguardiente de caña dell'Oaxaca prodotto da quattro varietà locali di canna e distillato con metodi antichi.

La quinta è nuova referenza è #espritdaiquiri, realizzata con Neisson L'Esprit Bio, un rhum agricole biologico della Martinica, imbottigliato alla gradazione naturale, distillato in colonna Savalle di rame, non diluito e non filtrato: l'espressione più pura e radicale di ciò che un rhum agricole può essere.

La Distillerie Neisson è una realtà a conduzione familiare situata a Le Carbet, ai piedi della Montagne Pelée, nella parte settentrionale della Martinica. Tutta la canna da zucchero utilizzata è biologica e coltivata nei terreni limitrofi.

Il metodoOgni rum della gamma viene analizzato sia organoletticamente che chimicamente prima della produzione, con un'attenzione particolare ai congeneri: gli esteri, gli alcoli superiori e le altre molecole aromatiche che costituiscono la firma di ogni distillato.

Le stesse analisi vengono ripetute dopo l'imbottigliamento, per verificare che queste molecole siano state preservate nel cocktail finito. La diluizione acquosa, necessaria per portare il prodotto alla gradazione di servizio di circa 12,5% volume, varia da espressione a espressione, ed è calibrata sulle caratteristiche specifiche di ogni rum.

Anche l'aria è parte del processo di miscelazione, per contribuire alla texture e alla bevibilità del prodotto.Il risultato è una bottiglia da 70 cl che contiene sette porzioni da 100 ml, la misura classica di un daiquiri, con una consistenza perfettamente replicabile indipendentemente dall'abilità di chi serve. Nessun additivo, nessun aroma aggiunto: solo i tre ingredienti della ricetta, acqua e il rum protagonista. Il prodotto si conserva a temperatura ambiente senza data di scadenza; una volta aperto, si mantiene per trenta giorni. Per servirlo basta raffreddarlo a 4°C.

Riconoscimenti

La gamma ha ricevuto il premio Best RTD agli Spirit Innovation Awards di Parigi nel 2023 ed è stata oggetto di attenzione da parte di testate specializzate e generaliste in Italia, Francia e Regno Unito, tra cui Le Figaro, Le Nouvel Obs, L'Obs e Il Giornale.