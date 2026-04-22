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Orsero gestisce l'export dei litchi dal Madagascar
L'azienda ligure diventa uno dei 2 importatori esclusivi per l'Europa
Orsero, attraverso la sua controllata Simba, è stata designata dal Groupement des Exportateurs de Litchis (GEL - organismo incaricato del coordinamento della filiera), per la gestione della campagna di esportazione dei litchi del Madagascar. Con l’aggiudicazione di questo contratto, il Gruppo Orsero diventa uno dei due operatori esclusivi per l’importazione e la distribuzione dei litchi del Madagascar in Eu...
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EFA News - European Food Agency
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