Le donne? Sane e in... carne

In occasione dell’11a Giornata mondiale per la salute della donna, Carni Sostenibili, l'associazione italiana che rappresenta tutte le filiere della lavorazione e trasformazione delle carni, ha creato un decalogo che racconta l’importanza e i benefici all'assunzione delle proteine animali per la salute femminile, stilato in collaborazione con Elisabetta Bernardi, specialista in Scienza dell'alimentazione, biologa e nutrizionista, docente all'Università di Bari.

Questo perché l'alimentazione si deve adattare alle differenze biologiche tra uomini e donne. La nutrizione di genere ha un approccio scientifico, che considera fattori come il metabolismo, le fasi ormonali femminili e la diversa composizione corporea, insieme ad altri fattori come l’età che impatta sul fabbisogno di alcuni nutrienti, le preferenze alimentari spesso legate anche a condizionamenti sociali o culturali e i comportamenti alimentari.

Approcciare la nutrizione in modo specifico per le donne è un prerequisito per tutelare il benessere femminile in diverse fasi della vita, oltre che un importante elemento di prevenzione.

“Nelle diverse fasi della vita della donna cambiano i fabbisogni e quindi cambia anche il significato nutrizionale della carne. In età fertile conta soprattutto l’apporto di ferro biodisponibile - spiega la nutrizionista Elisabetta Bernardi - In gravidanza diventano centrali l’adeguatezza proteica, il ferro, la vitamina B12 e altri micronutrienti. Dopo la menopausa, invece, il tema prioritario è spesso il mantenimento della massa muscolare e della sua funzione, del peso corporeo e della salute metabolica. Nelle età più avanzate, l’apporto proteico deve essere adeguato e associato al movimento”.

Le linee guida Espen, The european society for clinical nutrition and metabolism, secondo l'esperta, "indicano che nelle persone anziane sane andrebbe garantito almeno 1 grammo di proteine per chilo corporeo al giorno, con valori compresi fra 1 grammo e 1,2 grammi come riferimento frequente, e quantitativi più elevati in condizioni di sarcopenia, ossia riduzione della massa e della funzionalità del muscolo, o fragilità”.

I benefici della rotazione proteica

In una dieta equilibrata la carne può trovare spazio 2-3 volte a settimana, privilegiando i tagli magri e alternando carni bianche e carni rosse, in una rotazione con pesce, uova, formaggi e legumi.

“Sul piano della prevenzione - aggiunge Bernardi - le evidenze sono chiare: carni lavorate e carni rosse possono essere inserite in una dieta equilibrata con un consumo moderato e adeguato alle necessità nutrizionali di ciascuno. Ma è fondamentale sottolineare che in una sana alimentazione quello a cui è necessario fare attenzione è l’eccesso, la frequenza e il contesto dietetico complessivo, che dovrebbe rimanere variato, equilibrato e ricco di alimenti vegetali, come nel modello alimentare mediterraneo”.

L’importanza del ferro eme

L’anemia è una condizione che interessa soprattutto le donne: secondo le stime in Italia ne soffre 1 donna su 5. Per questo è importante seguire una dieta ricca di ferro eme, uno dei componenti bioattivi della carne, contenuto soprattutto nella carne rossa. In generale le proteine di origine animale favoriscono l’assorbimento del ferro non eme presente negli altri alimenti. “Assumere ferro eme - aggiunge la nutrizionista - è particolarmente rilevante nella donna in età fertile, perché le perdite mestruali aumentano il fabbisogno e rendono la carenza di ferro una delle condizioni nutrizionali più frequenti, associandosi a stanchezza e concentrazione ridotta. In gravidanza, un apporto inadeguato di ferro aumenta il rischio di anemia materna e si associa anche a un rischio per il neonato”

Le proteine nel mantenimento del peso

Secondo i più recenti dati epidemiologici, in Italia circa metà della popolazione ha un eccesso ponderale: il 27% delle donne è in sovrappeso e circa il 9% è in una condizione di obesità. "Per proteggere la massa magra - chiarisce la nutrizionista - è utile scegliere fonti proteiche di buona qualità e relativamente povere di calorie, come tagli magri di carne rossa, pollame e pesce, uova, latticini ad alto tenore proteico, alimenti ricchi di leucina, un amminoacido essenziale ramificato, che si comporta come interruttore della sintesi proteica. Sempre all’interno di una dieta controllata sul piano energetico".

Le proteine svolgono un ruolo strategico anche nel controllo della sazietà, perché inducono una maggiore risposta dei segnali di pienezza e contribuiscono a ridurre la fame nelle ore successive al pasto.

Il ruolo della carne per la salute muscolare

Le proteine animali possono contribuire al mantenimento della massa muscolare perché hanno una elevata qualità nutrizionale e buona densità di aminoacidi essenziali, inclusa la leucina. La protezione dalla sarcopenia, ovvero la progressiva perdita di massa muscolare con l’avanzare dell’età, nasce dalla combinazione tra un adeguato apporto proteico quotidiano e l’esercizio fisico che fa lavorare i muscoli, soprattutto esercizi di forza. Un mix importantissimo per chi fa una vita sedentaria e dopo i 50 anni, per contrastare l’atrofia delle fibre muscolari.

Il brodo di carne fa bene alla pelle

La salute della pelle è un tema non solo estetico, ma anche legato al benessere. Proteine, vitamina C, zinco e una dieta varia sono essenziali per la sintesi del collagene, una proteina fondamentale per mantenere l’elasticità della pelle. Con l'età, la sua produzione diminuisce, provocando rughe e cedimenti.

“Il brodo di carne con osso, naturalmente ricco di collagene, può contribuire al mantenimento della struttura e della funzione cutanea, assieme a una dieta ricca di alimenti freschi, in particolare vegetali,”consiglia Elisabetta Bernardi.

Arriviamo, infine, al decalogo dell’assunzione di proteine animali, dedicato al benessere femminile secondo Carni sostenibili: