Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Salame Felino Igp: fatturato sale a 90 mln euro
Preaffettato su del 10% rispetto al pre-Covid
Una leggera crescita nonostante il generale calo del potere di acquisto, con una conferma del preaffettato arrivato a un +10% rispetto al periodo pre-Covid. Il Consorzio del Salame Felino Igp chiude i dati economici 2025 con un fatturato stabile al consumo a quota 90 milioni di euro (rispetto agli 89 del 2024) mantenendo in lieve rialzo anche i valori produttivi: a fronte di 5,3 milioni di chilogrammi...
lml - 59403
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency