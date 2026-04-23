Ponti di primavera, attese sul turismo

Mentre l'Anas emette bollettini vieppiù allarmastici sul possibile traffico dei ponti di primavera le statistiche e le prenotazioni parlano di una realtà come quella turistica in allarme. Sulla rete Anas, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile e del 1° maggio, sono previsti circa 95 milioni di veicoli da oggi fino al 3 maggio.Rispetto all’ordinario andam...