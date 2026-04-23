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Ponti di primavera, attese sul turismo
Previsti 95 mln di veicoli in viaggio, ma rischio rinunce per aumento dei costi
Mentre l'Anas emette bollettini vieppiù allarmastici sul possibile traffico dei ponti di primavera le statistiche e le prenotazioni parlano di una realtà come quella turistica in allarme. Sulla rete Anas, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile e del 1° maggio, sono previsti circa 95 milioni di veicoli da oggi fino al 3 maggio.Rispetto all’ordinario andam...
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EFA News - European Food Agency
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