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Vinum 2026, Distretto del cibo del Roero porta 10 aziende
Presenza continuativa: "salto di qualità" nella promozione delle produzioni della Sinistra Tanaro
Il Distretto del Cibo del Roero sarà tra i protagonisti di Vinum 2026, con una presenza continuativa per tutti i cinque giorni della manifestazione (25 e 26 aprile, 1°, 2 e 3 maggio) e uno spazio interamente dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Una partecipazione che segna un salto di qualità nella promozione coordinata delle produzioni della Sinistra Tanaro.Al Di...
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EFA News - European Food Agency
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