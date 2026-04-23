Vinum 2026, Distretto del cibo del Roero porta 10 aziende

Il Distretto del Cibo del Roero sarà tra i protagonisti di Vinum 2026, con una presenza continuativa per tutti i cinque giorni della manifestazione (25 e 26 aprile, 1°, 2 e 3 maggio) e uno spazio interamente dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Una partecipazione che segna un salto di qualità nella promozione coordinata delle produzioni della Sinistra Tanaro.Al Di...