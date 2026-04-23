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Fiera di Milano, Carlo Bonomi confermato presidente
Nominato il nuovo cda in carica fino al 31 dicermbre 2028: ad è Francesco Conci
Il consiglio di amministrazione di Fiera Milano S.p.a. ha deliberato in merito all’attribuzione delle cariche sociali in seguito all’assemblea degli zionisti che ha, tra l'altro, rinnovato il consiglio di amministrazione stesso. Il neocostituito cda risulta composto da Carlo Bonomi, Francesco Conci, Maurizio Dallocchio,Michaela Castelli, Veronica Squinzi, Matteo Bruno Lunelli, Costanza Esclapon de...
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EFA News - European Food Agency
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