Eurozona, primo calo della produzione in 16 mesi

Ad aprile, il settore privato dell’eurozona è entrato in fase di contrazione: questo è quanto emerge dalla lettura dei dati previsionali dell’indagine PMI tracciata da S&P Global secondo cui l'indice Flash PMI Composito della Produzione nella zona Euro è sceso ad aprile a 48.6 dal 50.7 di marzo, toccando il valore minimo in 16 mesi: e soprattuttom scendendo al di sotto della soglia di non cambiamento di 50....