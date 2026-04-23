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Nestlé cresce nel primo trim
Vendite oltre 22 miliardi di euro, bene il caffè
Crescita in rialzo nel primo trimestre. Inizia così il comunicato di Nestlé riguardante il bilancio dei primi tre mesi del 2026 chiuso con una crescita organica del 3,5%, una crescita interna reale (RIG) dell'1,2% e aumento dei prezzi del 2,3%. La RIG, spiega la nota, è risultata positiva in tutte le aree geografiche e in tutte le categorie, ad eccezione del latte artificiale per neonati nel settore Nu...
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EFA News - European Food Agency
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