Proteine vegetali, il consumatore c'è: e l'offerta?

Il consumo di prodotti proteici è già una realtà consolidata nelle abitudini degli italiani, ma nel reparto ortofrutta questa domanda fatica ancora a trovare una risposta chiara e organizzata. È questo il principale risultato che emerge dalla ricerca “Percepito del consumatore sui prodotti proteici nel reparto ortofrutta”, realizzata da Agroter per L’Insalata dell’Orto e presentata oggi, nella giorn...