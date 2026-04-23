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A Seafood sbanca il pesce made in Italy
Focus su ostricoltura, che cresce di 100 tonn. anno, e granchio blu
Si chiude con un bilancio estremamente positivo la partecipazione delle cooperative ittiche aderenti a Legacoop Agroalimentare alla Seafood Expo Global di Barcellona, la kermesse più importante al mondo per il settore ittico. In una fiera che ha registrato numeri da record, l'eccellenza italiana ha saputo catalizzare l'attenzione di buyer globali e confermare così la competitività del modello cooperativo ne...
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EFA News - European Food Agency
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