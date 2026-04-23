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CLARA MOSCHINI

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A Seafood sbanca il pesce made in Italy

Focus su ostricoltura, che cresce di 100 tonn. anno, e granchio blu

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la partecipazione delle cooperative ittiche aderenti a Legacoop Agroalimentare alla Seafood Expo Global di Barcellona, la kermesse più importante al mondo per il settore ittico. In una fiera che ha registrato numeri da record, l'eccellenza italiana ha saputo catalizzare l'attenzione di buyer globali e confermare così la competitività del modello cooperativo ne...

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EFA News - European Food Agency
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