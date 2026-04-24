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Galbani cresce in Spagna
Con l'Associazione italiana Chef promuove il brand in horeca tramite Lactalis Foodservice
Lactalis Foodservice, la business unit di Lactalis Spagna specializzata in soluzioni lattiero-casearie per il canale professionale, ha siglato un accordo di collaborazione con la FIC Spain, la Federación Italiana de Cocineros en España, l'Associazione Italiana Chef in Spagna sezione ufficiale della Federazione Italiana Cuochi in Spagna e punto di riferimento istituzionale per l'autentica cucina italiana. L...
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EFA News - European Food Agency
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