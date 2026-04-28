I cinesi di Midea mettono piede in Electolux

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo: la goccia scava la roccia non con la forza, ma cadendo spesso. Lo diceva il poeta latino Ovidio metaforizzando il potere della costanza. Frase che, probabilmente, vale ancora di più se parliamo di business e di trattative. Come quello che sta accadendo in Electrolux, uno dei colossi degli elettrodomestici mondiali in crisi dd tempo. Ebbene, è almeno d...