Electrolux aumento di capitale interamente sottoscritto

Electrolux annuncia l'esito finale dell'aumento di capitale annunciato lo scorso aprile. Come riporta il comunicato ufficiale, il "periodo di sottoscrizione dell'aumento di capitale interamente garantito e con diritto di opzione per gli azionisti esistenti di Electrolux Group si è concluso il 16 giugno 2026". Il risultato finale mostra che 530.031.057 azioni sono state sottoscritte tramite diritti di opzione. Le restanti 10.961.579 azioni sono state assegnate a coloro che hanno sottoscritto azioni senza diritti di opzione. L'aumento di capitale, dunque, è "interamente sottoscritto" ed Electrolux Group riceverà proventi lordi pari a circa 9.062 milioni di Corone svedesi, pari a oltre 820,9 milioni di euro.

Di fatto questa operazione di aumento di capitale apre la strada all'annunciata partnership con il gruppo cinese rivale (o ex rivale?) Midea Group, aprendo un nuovo canale in Nord America per la creazione di tre joint venture nell'ambito di una ristrutturazione delle sue attività (leggi notizia EFA News)