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Keurig Dr Pepper, 1° trim oltre le attese
Vendite +9,4% a 4 mld $, exploit delle bevande analcoliche Usa
Keurig Dr Pepper KDP ha superato le stime degli analisti di Wall Street per quanto riguarda le vendite e gli utili del primo trimestre e ha mantenuto le sue previsioni annuali, grazie a una domanda resiliente per le sue bevande, nonostante la frenata del settore del caffè. In premio, ha ottenuto l'approvazione del Nasdaq che nella seduta di ieri, giovedì 23 aprile, ha fatto chiudere il titolo in v...
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EFA News - European Food Agency
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