Keurig dr. Pepper, closing con JDE Peet's e nuovo ceo

Keurig Dr Pepper e JDE Peet’s N.V. hanno annunciato congiuntamente che KDP ha acquisito il 96,22% delle azioni di JDE Peet’s nell’ambito dell’offerta: l'operazione, lo ricordiamo, era prevista al closing giusto all'inizio di aprile 2026 (leggi notizia EFA News): vale 18 miliardi interamente in contanti ed era stata annunciata nell'agosto 2025. Il deal, sottolinea il comunicato congiunto, "rappresenta una tap...