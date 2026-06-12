Jab holding esce da Keurig dr. Pepper

JAB BevCo B.V., controllata di JAB Holding Company S.a.r.l. ha annunciato oggi di aver ceduto la propria quota residua in Keurig Dr Pepper Inc. La quota vale 59,1 milioni di azioni, pari a circa il 4,3% delle azioni ordinarie in circolazione di KDP. La vendita é stata realizzata tramite un’operazione in blocco non registrata effettuata da J.P. Morgan Securities LLC.

JAB, sottolinea la nota ufficiale, "rimane fermamente impegnata nella propria piattaforma di investimento nel settore dei beni di consumo e, con un team rafforzato da recenti nomine a livello dirigenziale, continuerà a concentrare le proprie energie e il proprio capitale paziente sulla creazione di imprese resilienti nel settore dei beni di consumo in grado di generare valore a lungo termine".

L'operazione odierna completa l'uscita di JAB da Keurig Dr Pepper. Nel maggio 2025, la società di investimento aveva venduto 75 milioni di azioni KDP in un'operazione del valore di circa 2,51 miliardi di dollari, riducendo la propria partecipazione a circa il 4,4% del capitale azionario in circolazione. Ora JAB ha ceduto la quota rimanente, che aveva un valore di mercato di circa 1,85 miliardi di dollari, basato sul prezzo delle azioni KDP al momento dell'annuncio.



JAB è una società di investimento guidata dai partner con oltre due secoli di tradizione. Con oltre 70 miliardi di dollari di asset in gestione, JAB si concentra sulla creazione di valore a lungo termine nel proprio portafoglio di aziende nei settori dei beni di consumo e delle assicurazioni sulla vita. JAB è l'azionista di controllo di Coty Inc., leader mondiale nel settore della bellezza: é anche azionista di riferimento di Krispy Kreme, Inc., leader mondiale nelle ciambelle fresche. Insieme a JAB Consumer Partners, JAB è l'azionista di controllo di National Veterinary Associates, una delle più grandi piattaforme al mondo di servizi per la cura degli animali; Independence Pet Holdings, fornitore leader di assicurazioni per animali domestici in Nord America.

L'anno scorso, KDP ha annunciato l'acquisizione del colosso del caffè JDE Peet's per 15,7 miliardi di euro: il closing definitivo dell'operazione é avvenuto il 16 aprile 2026 (leggi notizia EFA News). L'intenzione é quella di scorporare la società in due quotate in borsa negli Stati Uniti: Global Coffee Co e Beverage Co.



