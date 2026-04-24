Intesa Sanpaolo e CA finanziano Lavazza

Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha partecipato, insieme a un pool di banche, a un finanziamento Sustainability-Linked di 900 milioni di euro in favore del Gruppo Lavazza, fra le aziende leader a livello globale nel mercato del caffè. Le altre banche coinvolte nell'operazione sono BofA-Bank of America, Credit Agricole, Bnl Bnp Paribas, Mediobanca e Rabobank

Il finanziamento è legato a specifici obiettivi ESG (Environmental, Social and Governance) del Gruppo Lavazza, con la previsione di un meccanismo premiante collegato al raggiungimento di determinati parametri di sostenibilità.

Nell’ambito dell’operazione in pool, la Divisione IMI CIB ha agito in qualità di Sustainability Coordinator, Agent, finanziatore e Mandated Lead Arranger.

Intesa Sanpaolo conferma così il proprio impegno nel supportare le imprese nei loro percorsi di crescita sostenibile, promuovendo soluzioni finanziarie innovative che integrano criteri ESG e contribuiscono alla creazione di valore nel lungo periodo per il sistema economico e sociale.