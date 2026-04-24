L'aeroporto Fellini di Rimini si trasforma

È stato presentato al Teatro Galli, alla presenza del presidente di Enac Pierluigi Di Palma, e del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, il concept del Nuovo Distretto Aeroportuale a servizio della Riviera romagnola, al cui centro sta l'ìaeroporto Fellini di Rimini. Si tratta di un progetto strategico, perché segna un cambio di paradigma: da infrastruttura di transito a piattaforma in...