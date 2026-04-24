TuttoFood: Lombardia regina della Dop Economy

La Lombardia si conferma protagonista della Dop economy europea e si prepara a metterne in mostra tutta la forza a TuttoFood Milano, in programma dall’11 al 14 maggio maggio, dove le eccellenze agroalimentari italiane ed europee saranno al centro di un articolato palinsesto di eventi, degustazioni e momenti di approfondimento presso un’area interamente dedicata allo sviluppo, alla promozione e al futuro delle Indicazioni Geografiche. Lo ha annunciato da Bruxelles l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, presidente di Arepo, associazione che rappresenta 35 Regioni di 8 Stati membri e oltre 8000 associazioni di produttori.

“I numeri", spiega Beduschi, "confermano il peso strategico della Lombardia nel panorama nazionale ed europeo. La Dop economy regionale ha raggiunto nel 2024 un valore complessivo di 2,9 miliardi di euro, in crescita del +13%, grazie al lavoro di oltre 8.200 operatori e a un patrimonio di 75 prodotti certificati tra Dop, Igp e Stg. A trainare il sistema è in particolare il comparto lattiero-caseario, che da solo supera i 2 miliardi di euro e rappresenta il 70% dell’intera Dop economy lombarda, rendendo la regione la prima in Italia per valore dei formaggi Dop. La Lombardia rappresenta uno dei punti di riferimento più solidi e dinamici della Dop economy europea e TuttoFood sarà l’occasione per raccontarlo attraverso i nostri prodotti, ma soprattutto attraverso le filiere e i territori che li rendono unici”.

Alla manifestazione milanese sarà protagonista un sistema ampio e articolato, con la partecipazione attiva di consorzi e produttori lombardi che contribuiranno ad arricchire il programma con degustazioni guidate, showcooking, masterclass e panel tematici. Accanto alla Lombardia, lo spazio di Arepo vedrà la partecipazione di numerose Regioni italiane – tra cui Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta e Toscana – insieme a realtà europee ospiti come Catalogna, Tessaglia e Macedonia. Tutte presenti con l’obiettivo di raccontare in modo sempre più efficace il valore delle Indicazioni Geografiche.

In questo contesto si inseriscono le grandi eccellenze che fanno della Lombardia un punto di riferimento globale, a partire dal Grana Padano e dal Parmigiano Reggiano, veri simboli della qualità italiana nel mondo, affiancati da produzioni come il Gorgonzola e la Bresaola della Valtellina, fino alle realtà emergenti e in forte crescita.

“La nostra presenza a TuttoFood", conclude Beduschi, "dimostra che la Lombardia non è solo leader nei numeri, ma anche nella capacità di raccontare e promuovere il proprio modello agroalimentare. Un modello che unisce qualità, sostenibilità e competitività e che vogliamo continuare a rafforzare anche a livello europeo”.

A conferma di questo ruolo, il 15 e 16 ottobre Mantova ospiterà l’assemblea generale di Arepo: un appuntamento che porterà in Lombardia rappresentanti istituzionali e produttori da tutta Europa, rafforzando ulteriormente il posizionamento della regione come punto di riferimento della Dop economy internazionale.