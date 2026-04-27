Centrale del Latte d'Italia: ricavi in lieve crescita

L’assemblea degli azionisti di Centrale del Latte d’Italia S.p.A. (Cli) – terzo operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata – si è riunita in data odierna in prima convocazione, sotto la presidenza di Angelo Mastrolia e alla presenza del 93,269% dei diritti di voto, esclusivamente tramite deleghe e sub-deleghe conferite al Rappresentante Designato, Studio Segre S.r.l., ai sensi...