NewPrinces: assemblea approva i numeri 2025

L’assemblea ordinaria degli azionisti di NewPrinces S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio.

I ricavi consolidati del Gruppo nell’esercizio 2025 sono stati pari a euro 2,96 miliardi, in aumento dell’80,4% rispetto ai dati consolidati al 31 dicembre 2024. I ricavi proforma si sono stati pari a euro 6,5 miliardi. L’Ebitda è stato pari ad euro 234,7 milioni, con un Ebitida margin del 7,9%. Il Risultato Operativo (Ebit) consolidato del Gruppo è pari a euro 430,8 milioni, in miglioramento del 115% rispetto al dato registrato l’esercizio precedente pari a euro 200,4 milioni. Il gruppo registra una straordinaria generazione di cassa, con l’underlying Free Cash Flow - calcolato sul perimetro pre-acquisizioni – pari ad euro 160,4 milioni e una Fcf cash conversion pari al 76%.

Il risultato netto consolidato è pari ad euro 383,4 milioni, in crescita del 133,6%, rispetto all’esercizio precedente. Esclusi gli effetti relativi a business combination, il risultato netto adjusted è pari a euro 63,7 milioni, in netto aumento del 1232% rispetto ad euro 4,8 milioni nel 2024. Posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2025 pari ad euro - 83 milioni, in netto miglioramento rispetto al dato registrato al 31 dicembre 2024 di euro -244,6 milioni per effetto della generazione di cassa dall’attività operativa, dal miglioramento del capitale circolante del Gruppo Princes e dall’incremento della liquidità disponibile, pari a euro 1,4 miliardi. Escludendo gli effetti dell’Ifrs 16, la Pfn consolidata al 31 dicembre 2025 è positiva (cassa netta) ed è pari a euro 319 milioni.

L’assemblea degli azionisti di NewPrinces ha, inoltre, deliberato di destinare l’utile di esercizio, pari ad euro 6.003.692, nella misura del 5% a riserva legale ed il restante 95% a riserva straordinaria.