"Eh", il Chianti per i giovani

Come si convince un giovane che oggi preferisce un cocktail o un bianco ghiacciato a scegliere un calice di rosso? La risposta arriva da Montespertoli in provincia di Firenze, dove la Cantina Sociale Colli Fiorentini in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali dell’Università di Firenze ha deciso di ridisegnare il profilo del vino più fam...