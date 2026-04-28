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"Eh", il Chianti per i giovani
Dal progetto "Gasiamoci" della Cantina Colli Fiorentini e UniFirenze un vino più moderno
Come si convince un giovane che oggi preferisce un cocktail o un bianco ghiacciato a scegliere un calice di rosso? La risposta arriva da Montespertoli in provincia di Firenze, dove la Cantina Sociale Colli Fiorentini in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali dell’Università di Firenze ha deciso di ridisegnare il profilo del vino più fam...
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EFA News - European Food Agency
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