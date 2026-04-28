A Cantine Banfi il premio Forbes Italian Excellence

Nel corso di un prestigioso evento promosso al Vinitaly, Cantine Banfi è stata insignita del premio Forbes Italian Excellence per il suo fondamentale contributo al successo mondiale del Brunello di Montalcino. Il premio celebra l’impegno costante di Banfi per la qualità e il suo ruolo chiave nel “promuovere con successo e rendere famoso il Brunello di Montalcino in tutto il mondo”.

Banfi ha condiviso questo momento insieme a un ristretto gruppo di prestigiosi e iconici produttori di vino italiani. I candidati sono stati selezionati da Cristina Mercuri, prima donna italiana Master of Wine e consulente di Forbes.

“Siamo profondamente onorati di ricevere questo riconoscimento da Forbes - ha dichiarato Rodolfo Maralli, presidente di Banfi s.r.l - Questo premio è una testimonianza del nostro impegno pluridecennale, della nostra passione e del nostro investimento in qualità, innovazione e promozione internazionale. La nostra missione è sempre stata quella di elevare il Brunello di Montalcino sulla scena mondiale rimanendo fedeli al suo patrimonio culturale, e questo riconoscimento rafforza la nostra dedizione a tale visione”.

Forbes Italia ha deciso di conferire questo speciale riconoscimento, rafforzando ulteriormente il ruolo di Banfi come ambasciatore globale dell’eccellenza enologica italiana e la sua leadership nel promuovere il Brunello di Montalcino sulla scena mondiale.