Intesa Sanpaolo con Vertis Sgr per l'innovazione

Intesa Sanpaolo e Vertis Sgr, unica Sgr presente nel Mezzogiorno attiva nella gestione di fondi di private equity e venture capital, hanno avviato una collaborazione per favorire la crescita e il consolidamento delle imprese innovative meridionali potenziando l’ecosistema dell’innovazione territoriale.

La Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società dedicata all’innovazione di frontiera del Gruppo, si impegnano a fornire a Vertis Sgr e alle startup selezionate consulenze specialistiche, connessioni con la rete di relazioni nazionali e internazionali – composta da università, centri di ricerca, acceleratori e aziende clienti – e l’organizzazione di eventi e incontri volti alla valorizzazione dell’ecosistema innovativo del Sud Italia.

La Banca dei Territori, che nel solo 2025 ha erogato 70 milioni di euro a startup e Pmi innovative del Mezzogiorno, rafforza il proprio sostegno alle startup del Mezzogiorno, attraverso un’offerta integrata che prevede: - soluzioni di finanziamento per la gestione aziendale e per la crescita; - soluzioni non finanziarie, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, quali i percorsi di valorizzazione e di accelerazione attraverso, tra gli altri, il programma Up2stars, l’iniziativa di ecosistema Terra Next sulla bioeconomia, le attività dei Laboratori Esg di Napoli e Bari-Taranto e degli Innovation Hub di Napoli e Bari e i servizi di partner di primaria importanza presenti sul territorio.

Intesa Sanpaolo Innovation Center, oltre a favorire opportunità di crescita e investimenti per le startup, nel quadro della collaborazione promuoverà e organizzerà eventi e iniziative di open innovation, facilitando il networking tra imprese, investitori e altri stakeholder, contribuendo alla valorizzazione del tessuto imprenditoriale innovativo del Sud.Neva Sgr, la società di venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha scelto di investire nel fondo Vertis Venture 6 Digital Sud (VV6), veicolo strategico di Vertis Sgr dedicato alla crescita di startup e PMI innovative nel Sud Italia, tramite il proprio Fondo Sviluppo Ecosistemi di Innovazione (fondo Sei), interamente sottoscritto dalla società controllante Intesa Sanpaolo Innovation Center.VV6 sostiene la crescita delle migliori imprese innovative in qualunque stadio di sviluppo – dal seed allo scaleup – che introducono innovazioni di prodotto e di processo grazie alle tecnologie digitali e hanno sede legale od operativa in almeno una delle otto regioni del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

Il fondo investe con ticket tra i 0,5 e 5 milioni di euro a operazione in settori strategici per la transizione digitale: intelligenza artificiale, blockchain, cloud computing, cybersecurity, microelettronica, sanità digitale, agritech, fintech, proptech, e spacetech. L’obiettivo è creare campioni tecnologici nel Mezzogiorno e valore per i suoi territori, favorendo l’attrazione di capitali e competenze, l’adesione a network strategici e la crescita di occupazione qualificata. A poco più di un anno dall’avvio dell’operatività, VV6 ha già raccolto oltre 49,5 milioni di euro e realizzato sette investimenti, prevedendone altri sei entro fine anno.

“Intesa Sanpaolo punta sulla crescita dell’ecosistema innovativo del Mezzogiorno italiano, nel quale non mancano giovani talenti e centri formativi e di ricerca eccellenti”, afferma Viviana Bacigalupo, direttore generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center. “L’accordo sottoscritto con Vertis Sgr assieme alla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, che con la sua presenza capillare garantisce la massima vicinanza alle realtà imprenditoriali del Mezzogiorno, favorirà lo sviluppo delle startup locali più promettenti selezionate dal fondo Vertis Venture 6 Digital Sud, con l’obiettivo di supportarne la crescita massimizzando gli impatti postivi nei territori di insediamento, fornendo una serie di consulenze e connessioni a livello internazionale”.