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BolognaFiere, 2025 in crescita
Ricavi a 306,7 milioni di euro (+12% sul 2024), ebitda +19%
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di BolognaFiere S.p.A., società quotata sul segmento Professionale del mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, si è riunita in data odierna in prima convocazione sotto la Presidenza di Gianpiero Calzolari e ha approvato il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e preso visione del Bilancio Consolidato. I risultati econom...
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EFA News - European Food Agency
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