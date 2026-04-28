BolognaFiere, 2025 in crescita

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di BolognaFiere S.p.A., società quotata sul segmento Professionale del mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, si è riunita in data odierna in prima convocazione sotto la Presidenza di Gianpiero Calzolari e ha approvato il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e preso visione del Bilancio Consolidato. I risultati econom...