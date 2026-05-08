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BolognaFiere, Gianpiero Calzolari confermato presidente
Antonio Bruzzonead, vice presidente Rosa Grimaldi
Il nuovo consiglio di amministrazione di BolognaFiere, società quotata sul segmento Professionale del mercato Euronext Growth Milan, ha nominato Gianpiero Calzolari presidente del Consiglio di Amministrazione, Rosa Grimaldi vice presidente e Antonio Bruzzone amministratore delegato. Il consiglio di amministrazione ha attribuito all’amministratore delegato i poteri di amministrazione della società, ad e...
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EFA News - European Food Agency
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