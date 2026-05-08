It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

BolognaFiere, Gianpiero Calzolari confermato presidente

Antonio Bruzzonead, vice presidente Rosa Grimaldi

Il nuovo consiglio di amministrazione di BolognaFiere, società quotata sul segmento Professionale del mercato Euronext Growth Milan, ha nominato Gianpiero Calzolari presidente del Consiglio di Amministrazione, Rosa Grimaldi vice presidente e Antonio Bruzzone amministratore delegato. Il consiglio di amministrazione ha attribuito all’amministratore delegato i poteri di amministrazione della società, ad e...

Fc - 59855

EFA News - European Food Agency
Related
Similar