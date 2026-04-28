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CLARA MOSCHINI

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Orsero: nuova sede logistica e distributiva in Spagna

La controllata Hermanos Fernández López acquisisce una struttura in Galizia

Orsero, operatore nell’Europa Mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, informa che la società spagnola Hermanos Fernández López ha finalizzato l'acquisizione di una nuova piattaforma logistica e distributiva a Vigo, in Galizia, con la finalità di consolidare la propria espansione nella penisola iberica.L'operazione riguarda un magazzino di 5000 m², ide...

lml - 59564

EFA News - European Food Agency
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