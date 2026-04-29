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CLARA MOSCHINI

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Beko, prosegue il piano di trasformazione industriale

Al Mimit aggiornamento sulla vertenza con azienda, Invitalia, Regioni e sindacati

Si è  svolto al ministero delle Imprese e del Made in Italy l'incontro di aggiornamento a Palazzo Piacentini sulla vertenza Beko Europe in Italia tra i vertici dell’azienda, le strutture del Mimit, i rappresentanti di Invitalia, le Regioni, gli enti locali e le organizzazioni sindacali, destinato a fare il punto a un anno dalla sottoscrizione dell’accordo quadro relativo al piano di trasformazione indus...

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