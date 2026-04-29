Origin EU: Innocenzi (Consorzio Asiago) rieletto nel board

Flavio Innocenzi, direttore del Consorzio Tutela Formaggio Asiago, è stato rieletto nel board di oriGIn EU in rappresentanza degli interessi delle DOP e IGP italiane. L’alleanza europea riunisce oltre 250 gruppi di Indicazioni Geografiche con l’obiettivo di portare le esigenze del settore all’attenzione del sistema politico internazionale valorizzando e promuovendo il patrimonio produttivo, economico e sociale delle Indicazioni Geografiche.

L’Assemblea Generale di oriGIn EU, svoltasi lo scorso 23 aprile a Bruxelles, ha confermato l’importanza di un’azione concertata tra tutti gli attori europei per valorizzare le IG come motore di sviluppo sostenibile e presidio dell’identità culturale. In questo quadro è stato ribadito come sia essenziale che l’Unione Europea continui a considerare il settore delle Indicazioni Geografiche una priorità agendo per incoraggiarne lo sviluppo nei territori dell’Unione e intensificando le azioni per la loro protezione internazionale.

Con oltre 4.051 prodotti riconosciuti, le Indicazioni Geografiche rappresentano un patrimonio strategico per l’UE. La rielezione di Flavio Innocenzi conferma il ruolo centrale dell’Italia che, con 897 Indicazioni Geografiche e un valore alla produzione di 20,7 miliardi di euro (dati Rapporto-Ismea Qualivita 2025) resta leader globale, grazie alla qualità dell’offerta e al contributo in competenze, governance e buone pratiche frutto dell’azione sinergica di Consorzi di tutela, filiere produttive, istituzioni, centri di ricerca e decisori politici. Il nuovo mandato si svilupperà in un’ottica di rafforzamento della costruzione, al tavolo europeo, di un’azione comune per le DOP e IGP capace di valorizzare le diversità dei territori come risorsa strategica.