Macfrut: accordo strategico con Frutas de Chile

Legami sempre più stretti tra Macfrut e il Cile. Nel corso della recente edizione della fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, al Rimini Expo Centre è stato firmato un “Memorandum of Understanding” tra Macfrut e Frutas de Chile, la principale Associazione degli esportatori cileni di frutta. Ad apporre il “sigillo” al documento nella seconda giornata della manifestazione sono stati il presidente di Macfrut Patrizio Neri e il Secretario General di Frutas de Chile Rodrigo Gallardo Flores.

L’accordo rafforza la collaborazione tra la fiera e l’associazione cilena per creare nuove opportunità di business per gli operatori del settore, sviluppando in particolare relazioni con aziende specializzate in tecnologie, da sempre punto di forza di Macfrut e più in generale del nostro Paese leader mondiale in questo settore.

A Macfrut 2026 era presente una delegazione di 15 imprese del Cile alla ricerca di tecnologie pre e post raccolta dal mercato italiano. Il Cile è un importante player del settore ortofrutticolo, primo esportatore al mondo di ciliegie e uno dei più importanti produttori di mirtilli, uva da tavola e frutta secca. E proprio alla produzione di ciliegie, la Macfrut Academy aveva dedicato una video lezione raccontando il modello cileno, evidenziando la crescita del suo areale di produzione passato dai 3200 ettari del 2000 ai 65mila nel 2023, con un export del 90% della produzione.

“L’accordo con Frutas de Chile consolida il ruolo internazionale di Macfrut a punto di riferimento della filiera globale dell’ortofrutta", spiega il presidente Patrizio Neri. "Duplice la valenza di questa iniziativa che punta a creare opportunità di business sia per gli esportatori cileni sui mercati internazionali, sia per le imprese che si occupano di tecnologie nel pre e post raccolta. È un Accordo che guarda già all’edizione 2027 di Macfrut sulla quale siamo già all’opera insieme agli operatori del settore”.